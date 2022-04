Der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier kommt am 29. Juli 2022 für ein exklusives Konzert auf die Seebühne in Mörbisch. Das Konzert-Highlight wurde am 11. April 2022 mit LH Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider auf die Seebühne präsentiert. Im Sommer 2022 heißt es dann für Andreas Gabalier und seine Band unter dem Motto BACK TO LIVE! Endlich wieder Konzerte spielen und das Leben feiern. Die Bauarbeiten auf der Seebühne sind bereits voll im Gange.